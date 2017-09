By

【i-CABLE】

伊拉克北部庫爾德自治區舉行的獨立公投,獲大比數通過,逾九成二人贊成獨立。

在其中一個自治區省份、蘇萊曼尼亞,有支持獨立的人上街慶祝。自治區政府公布公投中有逾九成二人支持脫離伊拉克獨立。

這次公投並沒有法律約束力,伊拉克總理阿巴迪要求自治區政府取消公投結果,他指不會以武力解決爭議,但會根據憲法,在包括自治區以內的伊拉克領土行使權力,以保持國家完整。

伊拉克國會日前已通過,在自治區範圍以外,與伊拉克有主權糾紛的多族群地區,以及目前由自治區控制的北部石油重鎮基爾庫克,重新部署軍隊。

