伊朗公開美籍華裔學者王夕越新視頻 被指當間諜判囚十年

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【KTSF 陳嘉琪報導】

去年8月，美籍華裔學者王夕越（Xi Yue Wang）在伊朗被拘捕，指他涉嫌假借學術交流為名，實際在伊朗境內從事間諜活動，為美方搜集情報，他於今年7月被判監10年，伊朗政府公開一段王夕越在當地進行的訪問。

片段由伊朗國營電視台製作及播出，在片段中見到普林斯頓歷史系博士生王夕越，坐在一張桌子前，雙手掩面，並在一張紙上寫字。

王夕越用英語回答問題，指自己有經驗處理有關國營圖書館、外交部、伊朗國會等的檔案，並指出如果美國擁有更多關於伊朗的資料，將會有利於美國對伊朗所採取的外交政策，這是顯而易見的事。

王夕越2016年以學者的身份前往伊朗進行資料搜集，不過伊朗指他假借學術交流為名，一共記錄了有關伊朗共4,500頁文件，支付數千元去獲取舊檔案，並嘗試在多間德黑蘭圖書館獲取一些機密資料。

片段亦顯示，王夕越坐在法庭上，被一名檢察官盤問，說王夕越旅程的原意原本只是旅遊及學習當地語言，並問他為什麼在他第二度造訪伊朗時要搜集資料。

王夕越就回答在回美後就這問題曾與領使館人員討論，不過片段中沒有給出答案，王夕越亦沒有承認控罪。

王夕越被伊朗判監10年，目前仍在服刑當中。

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