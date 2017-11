伊朗公開美籍華裔學者王夕越新視頻 被指當間諜判囚十年

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

去年8月,美籍華裔學者王夕越(Xi Yue Wang)在伊朗被拘捕,指他涉嫌假借學術交流為名,實際在伊朗境內從事間諜活動,為美方搜集情報,他於今年7月被判監10年,伊朗政府公開一段王夕越在當地進行的訪問。

片段由伊朗國營電視台製作及播出,在片段中見到普林斯頓歷史系博士生王夕越,坐在一張桌子前,雙手掩面,並在一張紙上寫字。

王夕越用英語回答問題,指自己有經驗處理有關國營圖書館、外交部、伊朗國會等的檔案,並指出如果美國擁有更多關於伊朗的資料,將會有利於美國對伊朗所採取的外交政策,這是顯而易見的事。

王夕越2016年以學者的身份前往伊朗進行資料搜集,不過伊朗指他假借學術交流為名,一共記錄了有關伊朗共4,500頁文件,支付數千元去獲取舊檔案,並嘗試在多間德黑蘭圖書館獲取一些機密資料。

片段亦顯示,王夕越坐在法庭上,被一名檢察官盤問,說王夕越旅程的原意原本只是旅遊及學習當地語言,並問他為什麼在他第二度造訪伊朗時要搜集資料。

王夕越就回答在回美後就這問題曾與領使館人員討論,不過片段中沒有給出答案,王夕越亦沒有承認控罪。

王夕越被伊朗判監10年,目前仍在服刑當中。

