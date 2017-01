By

【KTSF 黃恩光報導】

伊朗首都德黑蘭一座商業大廈週四發生大火,消防員救火期間,大廈突然倒塌,造成30名消防員殉職,70多人受傷。

商業大廈有十多層高,大廈倒塌時,這場火已焚燒數小時,部分商戶已疏散,多名在火場內搜救的消防員來不及逃生。

起火的商業大廈樓齡逾50年,設有購物中心及時裝店,大廈的中層在當地週四早上約8時起火,火勢迅速蔓延。

消防當局表示,之前已警告過業主大廈缺乏消防裝置,走火逃生通道又擺滿衣物,暫時未知火警起因。

