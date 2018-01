伊朗反政府示威持續 官方指有警員死傷

By

伊朗最高領袖哈梅內伊首次回應國內示威浪潮,指事件是敵人運用金錢、武裝等在國內挑起混亂,他會在適當時候發表講話,而當地連日來示威已導致最少21人死亡,數百人被捕,法院警告被捕人士或會被檢控可以判處死刑的罪名。

伊朗各地星期二晚繼續有零星示威,當地國營電視台播放,相信是西南部城市設拉子,示威者與警方衝突的片段,這場伊朗近年最大型,沒有明確領袖和目標的示威浪潮,至今已造成多人死亡,當中包括警員,以及數百人被捕。

最高領袖哈梅內伊首次回應事件,他又稱,敵人正靜候時機,趁裂縫出現,慢慢滲透國家,他會在適當時候向國民發表講話。

美國《霍士新聞》聲稱取得一份哈梅內伊與軍、政高層會面紀錄,揭露當局十分擔心近日衝突,認為損害經濟、危害國家安全,當務之急是防止局勢進一步惡化,革命衛隊正關注事態發展,但為免軍事介入、觸發更多人上街,故暫時未有計劃出動軍警平亂。

半官方傳媒引述德黑蘭革命法院院長警告被捕人士會被控以毀壞公物,危害國家安全,甚至可判處死刑的叛教罪名。

英、法、意大利等多個西方國家都有民眾上街,聲援伊朗的示威者,要求總統魯哈尼下台,美國白宮發言人桑德斯指總統特朗普支持伊朗的民眾,國務院呼籲德克蘭政府保持克制,並停止封鎖當地的社交網站。

