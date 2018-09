By

以色列總理內塔尼亞胡聲稱,伊朗當局設有秘密倉庫儲存核設施及核材料,伊朗否認。

內塔尼亞胡在聯合國大會發言時手持展板,指伊朗官員在首都德黑蘭附近一座被牆圍繞、不太起眼的建築物設有秘密倉庫,儲存多達300噸核設施及核材料,反映伊朗仍然尋求發展核武,他沒說確實是甚麼設施及材料,也沒說伊朗確實違反了核協議。

內塔尼亞胡又批評歐洲國家對於伊朗採取”綏靖政策”,認為他們不應該”溺愛”伊朗的獨裁者,而是應該支持制裁。

伊朗外交部否認指控,指國際社會只會嘲笑內塔尼亞胡這種錯誤及毫無意義的言論。

