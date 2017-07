By

【KTSF 陳嘉琪報導】

伊朗司法部週六宣布,一名美國公民因間諜罪被判10年徒刑,英國國家廣播公司報導,這個人是來自普林斯頓大學的華裔研究人員。

伊朗司法部副部長週日在當地官方電視台宣布這名被判10年徒刑的美國公民,涉嫌在伊朗犯下滲透及收集情資的間諜罪行,並表示這名人士擁有雙重國籍。

BBC英國國家廣播電視台報導,被判刑的男子是37歲,來自普林斯頓大學的姓王的研究人員Xiyue Wang。

Wang去年8月試圖離開伊朗時被逮捕,Wang因為從事一項歷史研究計畫,被授權能夠讀取伊朗檔案,卻被指控為美國收集情資。

今年稍早,伊朗表示,有近70人因間諜罪在首都德黑蘭監獄服刑。

美國國務院則要求伊朗釋放所有被伊朗政府,捏造罪名關押的人。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。