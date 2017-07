By

【KTSF 吳倩妤報導】

伊朗試射了一枚可搭載人造衛星的火箭上太空。

名叫鳳凰的火箭,由伊朗北部基地發射上太空,伊朗國營電視台報導,火箭可搭載重量250公斤的衛星,被視為另一次技術突破。

有美國官員近日批評,伊朗接連測試彈道導彈,違反2015年簽訂的核協議精神。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。