【KTSF 江良慧報導】

聯邦司法部宣布起訴一名伊朗人,他涉嫌黑侵有線電視網絡HBO電腦系統,偷走一些尚未播出的大受歡迎電視節目,並要求數百萬元計的比特幣作為贖金。

被起訴的是曾經替伊朗軍方工作的伊朗人Behzad Mesri,他被控包括電腦詐騙、電匯詐騙、勒索和身份盜竊等控罪。

當局相信他身在伊朗,並承認很難拘禁他,不過由於他已經被列入FBI的頭號通緝犯名單,一旦離開伊朗,就有可能會被捕。

起訴書指Mesri在今年5月至7月期間,入侵HBO公司的伺服器,偷走一些未播出片集的視頻和劇本,之後他涉嫌勒索HBO,索取總值600萬的比特幣,期間又多次在網上發放一些未播出劇集的視頻,以及一集Game of Thrones的劇本。

