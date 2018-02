By

【i-CABLE】

伊朗一架載有65人的客機墜毀,航空公司發言人稱,全部人罹難,由於現場大霧,搜救困難。

出事的是伊朗阿塞曼航空公司ATR-72雙螺旋槳民航機,由首都德黑蘭出發,前往南部的亞蘇季,起飛後約50分鐘突然從雷達消失,之後證實在塞米羅姆市附近的山區墜毀。

機上載有59名乘客,包括一名小童,另外有6名機組人員,有家屬到機場等消息,由於大霧,直升機未能飛到現場,搜救困難。

出事客機與2015年造成43人死亡的台灣復興航空空難的屬同一型號,多用於短途內陸航線,過往已有超過十架墜毀,令人質疑它是否安全。

伊朗多年來因為核計劃而被國際社會制裁,客機老化問題嚴重,2015年與各國簽署核協議後,已向空中巴士和波音等採購新款客機。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。