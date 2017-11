By

Apple的紀念版智能手機iPhone X已經開始預售,最新款在功能和外觀上有什麼革新的變化?價格又是否體現它的價值呢?

從外觀上看,iPhone X首次採用了全面屏設計,取消了傳統的Home鍵,實現了無邊的寬屏。

除了仍然保留在屏幕上方的圖像採集系統,這個新系統其中一大亮點,就是將指紋解鎖改為人臉識別解鎖,而且為了隱私安全,解鎖的時候不能戴面具,且必須直視感應區。

新手機還添加了3D表情包、模擬鏡頭拍照等功能。

雖然新設計很吸引人,但是999美元也是iPhone售價歷史上新高,對於喜愛電子產品的人群,可能是一筆不小的開銷。

