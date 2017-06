By

雖然大家都知一面開車,一面看手機是非常危險的,但是仍然有很多人會這樣做,蘋果公司就表示,他們已經研發了一種可以防止你在開車時看訊息的方法。

蘋果公司表示,他們即將推出的iOS 11系統會有一個新設置,可以自動切斷駕駛人士一面開車,一面看或回覆短訊的行為。

不論你的手機是以電線或藍芽連接到車上,只要手機察覺到車子在動,它就會自動開通”駕駛時請勿打擾”模式(Do Not Disturb While Driving),手機會自動保留著所有新信息或更新,直至車停下不動為止。

若有人在你行車途中向你發短訊,手機會自動回一個你正在駕駛中的短訊給對方,你的手機更會被鎖上,防止你駕駛時用其他手機設備。

