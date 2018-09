By

【KTSF】

蘋果公司宣布回收部分有硬件問題的iPhone 8手機。

蘋果公司表示,部分iPhone 8的手機,主板存在缺陷,會導致手機死機或者自動關機,有些問題手機更不能重新開機。

今次回收的手機僅限在去年9月到今年3月售出的iPhone 8,用戶可以在蘋果的網站輸入自己iPhone 8的手機序列號,查詢是否屬於回收的系列,並到蘋果認證的服務商,或者蘋果零售店進行維修。

蘋果公司指今次維修費用全免。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。