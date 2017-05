By

【KTSF 游瑋珊報導】

東灣Dublin市立水上樂園上週六開幕日,一名男童意外滑出滑水梯,涉事滑水梯週一仍封閉,加州職安局(OSHA)和滑水梯生產商早上派人到場調查。

出事的滑水梯Emerald Plunge有3層樓高,上週六一名10歲男童滑出滑水梯割傷,經治療後已出院。

當局稱,在查明事件前,滑水梯會封閉。

市府週一繼續封閉包括Emerald Plunge在內,園內兩座最高的滑水梯,加州職安局和滑水梯生產商也派人到場調查,市府說, 滑水梯並非特地訂造,同款滑水梯在全球都找到。

發生這起事件的The Wave水上樂園,由市府耗資4,300萬興建,上週六才開幕,但一小時後即發生意外。

