以台灣電影”海角七號”成名的台灣知名導演魏德聖,目前正在灣區訪問,週一晚並在南灣聖荷西出席台灣電影”幸福路上”的放映活動,與影迷互動。

這次的活動特別之處,是由北美地區包括洛杉磯、舊金山、波士頓、亞特蘭大以及多倫多等約20個城市的學生會組織,以及同鄉會等台灣人社團的一群義工共同推動,希望將台灣電影介紹到全世界,魏德聖稍早更親臨本台,接受國語新聞主播古琳嘉獨家專訪。

