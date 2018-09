By

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣知名導演魏德聖上集在本台的專訪中,談他推薦的台灣電影《幸福路上》,本集他要分享台灣電影進軍國際的挑戰,以及他自己的一些甘苦談。

