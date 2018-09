香港玄學家麥玲玲舉行講座 望玄學可和大數據結合（視頻）

By

【KTSF 吳宇斌報導】

香港著名玄學家麥玲玲近日來到灣區開玄學講座,對於有人信有人不信,她就有獨特的見解。

麥玲玲說:”我覺得要保持開放的態度,其實我們很信一樣東西 ,和很不信一樣東西,其實都是迷信,例如我好信這杯子能帶來好運,我飲了這杯茶就中六合彩,和我好不信這杯子沒有辦法給我任何東西,其實有些東西是很難證實的,我們有時候有些中立,不同的角度去看,一個開放的態度,那麼我們才會知道多些事情。”

麥玲玲說,中國幾千年積累下來的東西是有其智慧存在,例如風水學就是環境學的智慧,不過從前沒有人去解釋原因,只是單單給出規矩和如何去做,她還希望玄學可以和大數據結合。

麥玲玲說:”無論是易經方面的東西,(中國)幾千年的文化,中國人住的地方的講究命理、面相上的東西,其實都有大量的數據去根據,只不過未有一個很統一很規範的做法,希望未來整個行業都能做多一點,好似現在電腦行業的大數據的分析,那麼將來就能掌握得更加好,人們就不會覺得那是迷信。”

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。