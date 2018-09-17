香港玄學家麥玲玲舉行講座 望玄學可和大數據結合（視頻）

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【KTSF 吳宇斌報導】

香港著名玄學家麥玲玲近日來到灣區開玄學講座，對於有人信有人不信，她就有獨特的見解。

麥玲玲說：”我覺得要保持開放的態度，其實我們很信一樣東西 ，和很不信一樣東西，其實都是迷信，例如我好信這杯子能帶來好運，我飲了這杯茶就中六合彩，和我好不信這杯子沒有辦法給我任何東西，其實有些東西是很難證實的，我們有時候有些中立，不同的角度去看，一個開放的態度，那麼我們才會知道多些事情。”

麥玲玲說，中國幾千年積累下來的東西是有其智慧存在，例如風水學就是環境學的智慧，不過從前沒有人去解釋原因，只是單單給出規矩和如何去做，她還希望玄學可以和大數據結合。

麥玲玲說：”無論是易經方面的東西，（中國）幾千年的文化，中國人住的地方的講究命理、面相上的東西，其實都有大量的數據去根據，只不過未有一個很統一很規範的做法，希望未來整個行業都能做多一點，好似現在電腦行業的大數據的分析，那麼將來就能掌握得更加好，人們就不會覺得那是迷信。”

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