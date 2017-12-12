加州財務長江俊輝競選加州州長 受訪談政綱（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

正在競選加州州長的加州財務長江俊輝（John Chiang）接受本台專訪，談他的競選政見，以及參選州長的意義。

江俊輝上週五來到舊金山拜票，舊金山市議員余鼎昂公開為他背書，稱許他不會開空白支票，是做實事的參選人。

江俊輝的父母來自台灣，他則是移民第二代華裔，他談到以華裔身分競選州長的意義。

江俊輝說：”我想美國之所以偉大，就是不論你的傳統，不論你的背景，不論你的信仰，這裡都是機會之地，我發現公共服務之所以吸引我，就是因為能為加州人做很多好事。”

江俊輝指出，華裔移民經歷過1882年排華法，在歷史上排華的氣氛下，也曾透過訴訟途徑來爭取，包括教育和住房等不同的平等權利，他認為在這樣的歷史背景下，如果他能當選，成為首位亞裔、同時也是首位華裔加州州長的話，非常具有意義。

江俊輝說：”我認為這會釋出正面的信號，有關美國價值，還有美國一路走來的歷程，就像是奧巴馬當選總統，人們尋求的是負責任，考慮周到的好人，相信會為人們的未來奮鬥，我會很榮幸能成為加州首位亞裔州長，但大家也要了解，我的背景是要為全加州、全國的人奮鬥，因為我們是大我的一部分，那就是美國夢。”

江俊輝目前最強的競爭對手是現任副州長紐森，江俊輝舉上次選舉的得票數，證明自己有勝算。

江俊輝說：”我想我們會有很大進展，我們已經很有進展，如果你看上一次的選舉，我的得票僅次於布朗州長，我比紐森和賀錦麗的得票數都多，所以以全加州範圍來說，選民已經肯定我的表現，我們只是要再提醒大家我們所做到的工作。”

江俊輝將自己定位為進步派，但他也強調會注重平衡，基於過去擔任加州審計長和加州財務長的經驗，他表示會以實際行動解決加州的問題。

江俊輝說：”要幫助環保、興建更多住房，確保我們有足夠的教育預算，確保州府知道如何正確花錢，不要再陷入另一個財務危機，還要去砍教育、健保和住房預算。”

江俊輝也在舊金山發表他的住房政策，表示如果他當選，他將以州長身分推動至少90億美元的住房公債，並將加州的低收入住房稅務優惠計劃每年提高額外6億，並且將物業稅收入的35%用在中低收入住房等。

具有豐富財經背經的江俊輝，分析了當前國會的稅改方案，將使加州受到嚴重的衝擊，未來一旦實施，每一位加州民眾都會受影響。

江俊輝說：”我們今天在加州有住房危機，我們要確保華府不要拿走我們運用公債的機會，用來興建住房的稅收和公債，我們在加州興建的可負擔住房，有3分之2都要依賴公債，（除了公債，還有哪些會受到傷害？）全加州都會，你、我還有其他人，其中許多是採列舉方式來抵稅的人，我們將會受到戲劇化的衝擊，這等於是將華府、中部和南部州的花費轉移到加州人身上，他們要加州來承擔這些稅和開銷。”

至於近期在華裔社區引發極大爭議與關注的加州大麻合法化一事，江俊輝關注的是稅務執行上的問題。

江俊輝說：”我們要確保正確處理64號提案，我們不希望通過提案的同時，卻有ㄧ些關鍵問題無法解決，提案支持者並未提到有關金融和稅務行政方面的規定，我們必須加以修正，因為不想見到犯罪活動，也不想見到地下經濟，要規劃一個讓業者交稅的地方，否則會出現暴力情況，像是手持現金的人會被追逐，因為如果他們無處處理這些錢，他們直接拿現金去交稅或存款，就會被人盯上。”

加州州長選舉將在2018年11月6日舉行，包括紐森和江俊輝在內，目前已有7人表態參選。

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