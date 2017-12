加州財務長江俊輝競選加州州長 受訪談政綱（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

正在競選加州州長的加州財務長江俊輝(John Chiang)接受本台專訪,談他的競選政見,以及參選州長的意義。

江俊輝上週五來到舊金山拜票,舊金山市議員余鼎昂公開為他背書,稱許他不會開空白支票,是做實事的參選人。

江俊輝的父母來自台灣,他則是移民第二代華裔,他談到以華裔身分競選州長的意義。

江俊輝說:”我想美國之所以偉大,就是不論你的傳統,不論你的背景,不論你的信仰,這裡都是機會之地,我發現公共服務之所以吸引我,就是因為能為加州人做很多好事。”

江俊輝指出,華裔移民經歷過1882年排華法,在歷史上排華的氣氛下,也曾透過訴訟途徑來爭取,包括教育和住房等不同的平等權利,他認為在這樣的歷史背景下,如果他能當選,成為首位亞裔、同時也是首位華裔加州州長的話,非常具有意義。

江俊輝說:”我認為這會釋出正面的信號,有關美國價值,還有美國一路走來的歷程,就像是奧巴馬當選總統,人們尋求的是負責任,考慮周到的好人,相信會為人們的未來奮鬥,我會很榮幸能成為加州首位亞裔州長,但大家也要了解,我的背景是要為全加州、全國的人奮鬥,因為我們是大我的一部分,那就是美國夢。”

江俊輝目前最強的競爭對手是現任副州長紐森,江俊輝舉上次選舉的得票數,證明自己有勝算。

江俊輝說:”我想我們會有很大進展,我們已經很有進展,如果你看上一次的選舉,我的得票僅次於布朗州長,我比紐森和賀錦麗的得票數都多,所以以全加州範圍來說,選民已經肯定我的表現,我們只是要再提醒大家我們所做到的工作。”

江俊輝將自己定位為進步派,但他也強調會注重平衡,基於過去擔任加州審計長和加州財務長的經驗,他表示會以實際行動解決加州的問題。

江俊輝說:”要幫助環保、興建更多住房,確保我們有足夠的教育預算,確保州府知道如何正確花錢,不要再陷入另一個財務危機,還要去砍教育、健保和住房預算。”

江俊輝也在舊金山發表他的住房政策,表示如果他當選,他將以州長身分推動至少90億美元的住房公債,並將加州的低收入住房稅務優惠計劃每年提高額外6億,並且將物業稅收入的35%用在中低收入住房等。

具有豐富財經背經的江俊輝,分析了當前國會的稅改方案,將使加州受到嚴重的衝擊,未來一旦實施,每一位加州民眾都會受影響。

江俊輝說:”我們今天在加州有住房危機,我們要確保華府不要拿走我們運用公債的機會,用來興建住房的稅收和公債,我們在加州興建的可負擔住房,有3分之2都要依賴公債,(除了公債,還有哪些會受到傷害?)全加州都會,你、我還有其他人,其中許多是採列舉方式來抵稅的人,我們將會受到戲劇化的衝擊,這等於是將華府、中部和南部州的花費轉移到加州人身上,他們要加州來承擔這些稅和開銷。”

至於近期在華裔社區引發極大爭議與關注的加州大麻合法化一事,江俊輝關注的是稅務執行上的問題。

江俊輝說:”我們要確保正確處理64號提案,我們不希望通過提案的同時,卻有ㄧ些關鍵問題無法解決,提案支持者並未提到有關金融和稅務行政方面的規定,我們必須加以修正,因為不想見到犯罪活動,也不想見到地下經濟,要規劃一個讓業者交稅的地方,否則會出現暴力情況,像是手持現金的人會被追逐,因為如果他們無處處理這些錢,他們直接拿現金去交稅或存款,就會被人盯上。”

加州州長選舉將在2018年11月6日舉行,包括紐森和江俊輝在內,目前已有7人表態參選。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。