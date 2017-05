By

【KTSF】

最新發表的研究顯示,在2015年,美國每6人中有1人是與異族結婚,比率是美國有史以來最高。

據Pew研究中心分析美國人口普查局的數據後發現,美國有10分之1人口,或1,100萬人是與異族結婚。

報告稱,50年前,這個比率只有3%,在1967年,聯邦最高法院裁定異族通婚合法化,在這項裁決以前,美國多個州都禁止異族通婚。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。