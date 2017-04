矽谷青少年扶輪社隆重成立 對象以華裔青少年為主（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

以華裔青少年為主的矽谷青少年扶輪社隆重成立大會,本台記者帶大家了解這個組織。

矽谷青少年扶輪社(Interact Club of Silicon Valley)是全球非牟利組織扶輪社(Rotary Club)屬下的社區青少年組織之一,而且是首個以華裔青少年為主的社區青少年團體,並具有三大特點。

矽谷青少年扶輪社創社社長烏瑞奇說:”第一,我們在5170地區(東灣及南灣)是最大的青少年扶輪社,第二,我們是雙語來交流,第三,我們是唯一以社區為基礎的,這代表任何孩子在灣區任何地區都可以參加。”

矽谷青少年扶輪社的入會條件必須是12到18歲的灣區青少年,不論是在美國土生土長,還是新移民,只要有志服務社區,願意在組織裡相互學習,增進友誼,培養自己服務社會的責任與領導力,都歡迎參加。

矽谷青少年扶輪社第三屆候任社長王菁華說:”我加入扶輪社因為第一,我從小就喜歡需要幫助的人,第二,在扶輪社你可以交到很多朋友,跟你有一樣想法的,然後一起幫助社會和其他人,第三,扶輪社可以培養我的領導能力和我的團隊精神。”

上週的成立大會也得到扶輪社一些長輩和華裔家長的大力支持,他們意識到灣區的華裔移民越來越多,但要融入主流社會仍有困難,為讓這些華裔孩子們有一個交流、學習及服務社區的平台,矽谷青少年扶輪社由此而生。

而在成立青少年扶輪社之前,這些青少年其實已經開始參加很多服務社區的活動,奉獻自己的愛心。

矽谷青少年扶輪社下屆社長葉博翰說:”我跟我朋友們一起每週為山景城的低收入家庭孩子們補習數學,我還有在Palo Alto的老年中心,為行動不便的老人表演音樂和交談。”



除了計劃服務本地社區,這些青少年未來還計劃開展幫助南美洲及非洲一些貧窮地區孩童的國際項目,有興趣加入矽谷青少年扶輪社的學生,可以上網查詢及聯絡,網站:interactclubofsv.org,電郵:siliconvalleyinteract@gmail.com

