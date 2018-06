By

【KTSF 林佩樺報導】

Intel執行長Brian Krzanich因為被查出與員工有”兩廂情願的關係”,違反公司工則因此離職。

Intel最近接報執行長Krzanich與員工發生戀情,違反Intel禁止親密關係政策,經過調查後要求他辭職。

58歲的Krzanich在Intel工作超過30年,自2013年接任執行長以後,就開始開發新市場,試圖擴展晶片生產,曾拼出公司最佳業績紀錄。

