加州保險局官員表示,北灣山火的保險損失已經超過90億元。

加州保險局週三表示,截至上週五,10月的北加州山火,住宅和商業保險索賠總額為94億元,是加州史上傷亡最慘重,索賠額最高的山火之一。

保險局根據超過260間保險公司的索賠報告,得出的最新數據顯示,超過21,000間住宅和2,800個商業建築損壞或者燒毀。

保險局提醒災民防範災後詐騙行為。

在本週六早上10點,保險局將在Santa Rosa的Glaser Center舉行保險理賠工作坊,將為山火災民提供一對一的幫助。

