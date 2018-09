By

【KTSF 林佩樺報導】

Facebook旗下受歡迎的照片分享服務Instagram,兩位共同創辦人突然宣布離職,引起一片嘩然,離職原因為何?

有超過10億用戶的Instagram,是目前最受年輕人愛用的社群網站之一.

兩位共同創辦人Kevin Systrom和Mike Krieger在該平台貼文宣布離職,表示計劃休息一陣子,然後再繼續探索本身熱情和世界需求的交叉點。

有消息透露,兩人近期對Instagram的自主空間和未來策略,與Facebook高層爆發衝突,並對Mark Zuckerberg屢屢介入營運而備感挫折。

Instagram於6年前以10億美元賣給Facebook。

