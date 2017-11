By

【KTSF 游瑋珊報導】

南灣兩名涉及持械行劫,原本週一出庭應訊的男子,從Palo Alto法院成功逃脫,警方形容兩人是危險人物,行動有組織,呼籲公眾協助提供有關兩人下落的線索。

逃脫男子分別是47歲的Tramel McClough,和46歲的John Bivins,兩人涉嫌在2月持刀槍搶劫Sunnyvale市的Verizon專門店,劫走總值6萬多元的手機和其他產品。

兩人被捕後被羈留在Elmwood懲教所,原本週一到Palo Alto法院應訊,途中成功擺脫看守二人的獄警,在法院外登上一輛豐田汽車,之後在兩個街口外棄車,再登上另一輛接應的汽車逃去。

