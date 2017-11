By

【KTSF】

加州中部一名囚犯週一下午在Stockton市參與掃街的義務工作時,從囚犯工作隊中逃脫。

San Joaquin縣警局稱,27歲男囚犯Corey Hughes在5號公路與其他囚犯一起掃街,期間被發現逃去無蹤。

Hughes因為犯下武器罪正在服刑,他原定2月可以獲釋。

Hughes蓄金髮,臉上有骷髏頭的紋身。

