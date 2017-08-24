飛揚藝術團團長胡瓊君昏迷危殆 親友到醫院告別（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

南灣飛揚藝術團團長胡瓊君兩星期前在團所外，懷疑被人推倒在地受傷，之後一直昏迷，目前病情危殆，不少家人和朋友去到她所在的醫院跟她告別。

北加州華人聯盟理事長林昇恆已認識胡瓊君廿幾年，他表示，週二收到胡瓊君丈夫的電話，叫他去醫院跟胡瓊君告別。

林昇恆接受電話訪問時說：”這是個很痛心的事情，我見到胡瓊君的先生時，我都流眼淚了，她先生告訴我這個情況，胡瓊君是不行的了，她的病床旁邊擺滿了儀器，她都是靠儀器來維持生機。”

林昇恆又表示，胡瓊君是北加州華人聯盟最早期的成員之一。

林昇恆說：”就是中國大陸跟留學生的社團，胡瓊君雖然是從香港來美國，也是留學生出身，她一直為宣揚中華文化做了很多事情，她現在還是我們的秘書長，大家都看得到她人很好。”

他說很多認識胡瓊君的人，包括中領館的人、僑領和僑胞、飛揚藝術團團員、各界社團人士，週三都有來向胡瓊君告別。

林昇恆說：”胡瓊君如果這樣死去，是對整個社區上的損失，所有華人社會的損失，我真的不想再講太多，很痛心的事情。”

林昇恆最後表示，希望各界社團以此事為教訓，要團結一致，不應該讓這種事情發生。

消息指 胡瓊君在8月11日下午，於飛揚藝術館辦公室總共5人開會，商量有關中秋節慶祝活動時，懷疑與一名女士意見不合，之後發生爭執，胡瓊君之後在門外被人推倒在地上，致頭部受創、耳和鼻流血，臉部擦傷，之後被送院治療，期間一直昏迷不醒。

本台向聖荷西警方發電郵查詢這宗案件，本台週三收到警方最新的回覆，警方就指仍然調查案件當中，目前未從院方接獲胡瓊君的病況，不過當局表示，一旦胡瓊君病逝，本案將被列作兇殺案處理。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。