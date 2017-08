By

【KTSF 歐志洲報導】

本台日前報導過,南灣飛揚藝術團團長胡瓊君上週五在團所外,疑似被人推倒在地受傷的事件,家人透露她目前的狀況稍有好轉,而她原本協助策劃的活動,目前也已經有人接手。

根據本台取得的消息,胡瓊君目前仍舊在聖荷西Valley 醫護中心的加護病房中。

胡瓊君原本協助策劃的中秋和國慶活動,都將由北加州華人聯盟繼續策劃籌辦。

飛揚藝術團團長胡瓊君疑被推倒在地 頭部重創昏迷(視頻)

消息指,胡瓊君在上星期五下午於飛揚藝術館辦公室,總共5人開會商量有關中秋節慶祝活動時,疑似與一名女人意見不合,之後發生爭執。

胡瓊君之後在門外被人推倒在地上,致頭部受創、耳和鼻流血、臉部擦傷,之後被送院治療。

懷疑涉及事件北加州華人聯盟的執行會長張寧遠,已經卸下職務,由秘書長林昇恆代為執行會長職務。

