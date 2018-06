By

【KTSF 崔凱橋報導】

根據加州州務卿的網站資料顯示,將加州劃分成3個不同的州份的動議,將放在11月的選票上,由選民表決。

這個提案建議將加州分成為北加州、南加州以及加州3個不同的州份,而這3個州份的人口相約。

根據加州的法例,所有動議的提議者,需收集至少36.5萬個選民的簽名支持,而推動此提案的組織Cal 3,已經獲取60萬個簽名,並獲得州政府的確認。

如果選民在11月大選中投票通過,需要在12個月內由州議會和國會批准才可落實。

