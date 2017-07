By

佛羅里達州一名只有7週大的女嬰,週日被遺留在車內約8小時後死亡。

據當地報章報導,Okaloosa縣警局於晚上9時半左右接獲舉報,指一名女嬰在一輛客貨車中被發現死亡,客貨車當時停在一幢住屋中。

據報照顧該名女嬰的家人,不知道女嬰的母親在到教堂後,把女嬰放置在客貨車的兒童汽車安全座椅中。

事發當天的溫度最高達華氏104度,而女嬰是在中午12時45分左右被放置在車中。

