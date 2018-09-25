印尼青年海上漂流49天奇蹟獲救

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一名印尼青年出海期間遇上惡劣天氣，足足在海上漂流一個多月，去到2,000公里外的關島水域才獲救，期間要靠捕魚、喝雨水和海水維生。

該架搭建了小屋的木筏上月底在關島水域漂流，駛經的巴拿馬貨船，船員起初都沒有為意，直到木筏上面的青年在茫茫大海揮舞衣服及用無線電求救，才被察覺。

不過風高浪急，貨船繞圈4次、拋下繩索均救不到人。青年決定奮身一搏，跳下海，捉著繩索，船員費盡九牛二虎之力拉起他，青年身體虛弱，他跟隨貨船前往日本，身體沒大礙。

這場海上漂流記上演了49日，19歲的阿迪朗原本一個人在印尼離岸過百公里海面，在木筏點燈吸引魚類，協助捕撈。

但7月中一場大風浪連接浮標的繩索斷裂，他連人帶筏漂出公海，十隻船先後經過都發現不到他，阿迪朗只好就地取材，把木欄杆當柴，燒捉回來的魚來吃，又喝雨水和海水，就這樣漂流約2,000公里，月中在使館協助下，回到印尼萬鴉老的家。

阿迪朗當了該份工兩至三年，父親指漂流事件不是第一次，之前有三次，僱主出海都救回，但是次是海上漂流那麼久，阿迪朗決定不會重返工作崗位。

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