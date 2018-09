印尼青年海上漂流49天奇蹟獲救

【i-CABLE】

一名印尼青年出海期間遇上惡劣天氣,足足在海上漂流一個多月,去到2,000公里外的關島水域才獲救,期間要靠捕魚、喝雨水和海水維生。

該架搭建了小屋的木筏上月底在關島水域漂流,駛經的巴拿馬貨船,船員起初都沒有為意,直到木筏上面的青年在茫茫大海揮舞衣服及用無線電求救,才被察覺。

不過風高浪急,貨船繞圈4次、拋下繩索均救不到人。青年決定奮身一搏,跳下海,捉著繩索,船員費盡九牛二虎之力拉起他,青年身體虛弱,他跟隨貨船前往日本,身體沒大礙。

這場海上漂流記上演了49日,19歲的阿迪朗原本一個人在印尼離岸過百公里海面,在木筏點燈吸引魚類,協助捕撈。

但7月中一場大風浪連接浮標的繩索斷裂,他連人帶筏漂出公海,十隻船先後經過都發現不到他,阿迪朗只好就地取材,把木欄杆當柴,燒捉回來的魚來吃,又喝雨水和海水,就這樣漂流約2,000公里,月中在使館協助下,回到印尼萬鴉老的家。

阿迪朗當了該份工兩至三年,父親指漂流事件不是第一次,之前有三次,僱主出海都救回,但是次是海上漂流那麼久,阿迪朗決定不會重返工作崗位。

