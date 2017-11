By

【i-CABLE】

印尼峇里阿貢火山持續噴發,警戒級別提升至最高,約十萬居民要疏散。

阿貢火山近日由噴發蒸氣,轉為噴出岩漿。火山灰噴上3,000米上空,正值雨季,夾雜火山灰和山石的泥石流,沿山坡流下。火山附近村落,植物和地面都鋪滿火山灰。

當局警告,可能會有較大型噴發,又提升警戒級別至最高級,並指岩漿很可能會溢出火山口,下令方圓十公里的十萬居民馬上離開。但至今不足一半人聽從指示撤走,當局不排除會強行疏散。

距離火山約60公里的峇里國際機場,跑道布滿火山灰,航道亦受影響。機場暫停航班升降,影響接近六萬旅客的行程。

阿貢火山1963年曾大規模爆發,造成過千人死亡,而火山兩個月前再度活躍。

