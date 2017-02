By

【i-CABLE】

印尼西爪哇,一幢政府建築物附近發生土製炸彈爆炸,兇徒與警方駁火中槍身亡。

反恐部隊包圍政府建築物,並疏散附近民眾,大樓窗戶不斷冒煙。

現場是印尼第4大城市萬隆,目擊者稱,兩名男子早上先在辦公室附近空地引爆壓力煲炸彈裝置,警方到場後,其中一名歹徒駕駛電單車逃走,另一人闖入建築物縱火,並與警員對峙,要求警方釋放所有疑犯。

警方相信歹徒與伊斯蘭國相關組織有聯繫,初步調查指炸彈威力不大,無人受傷。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。