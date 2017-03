By

【KTSF】

印尼索拉維斯島一名25歲男村民據報被一條大蠎蛇吞下死亡,村民稱將大蠎蛇剖腹後,發現死者的屍身。

據當地新聞網站報導,大蠎蛇被剖腹後,發現死者的腳和腹部。

死者在週日出外採摘棕櫚,家人見他一直沒有回家,於週一晚開始四出尋找他。

到週三,村民在棕櫚林發現一些採摘工具和一隻靴子,並在附近發現一條腹部隆起的大蠎蛇。

村民將大蠎蛇剖腹後,在頸部位置首先發現一隻靴子和一雙腳,村民估計死者是從後被大蠎蛇襲擊,因為他背部有傷口。

太蠎蛇吞人事件屬於非常罕見,牠們通常以猴子、豬和其他動物為覓食目標。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。