【i-CABLE】

在印度,曾指強姦案受害女子自己也有責任的教派精神領袖巴布強姦罪名成立,被判終身監禁。 裁決在監獄中宣判,有支持者到場聲援巴布,被警員帶走。 印度2012年年底的巴士輪姦案發生後,77歲的巴布曾公開表示受害人也有責任,惹來強烈批評及觸發示威抗議。 2013年8 月,一名學生女信徒指控巴布在一處宗教場所,以驅魔為名強姦她。 法院週三在獄中宣判他罪名成立,已在囚4年多的巴布一直否認指控,他仍可提出上訴。

