中國印度再次發生邊界衝突 中印戰爭恐一觸即發

By

【KTSF 黃候彬報導】

中國與印度最近在喜瑪拉雅山脈與不丹等三方有主權爭議的邊界高地,再次發生邊界衝突,讓人擔心會觸發另一次中印戰爭。

這次衝突發生在於中國南部、印度東北錫金邦,以及和不丹交界的高地地帶,衝突地點中國稱為洞郎,印度稱為都克藍,不丹也聲稱在該區有主權,印度支持不丹。

這次衝突的起因是印度阻攔中國在那裡的邊境地區擴建道路,兩國隨後加強部署兵力,雙方對峙,氣氛緊張。

中印兩國有2,000多公里的接壤地區,分東段、中段和西段,但3段都沒有正式劃定邊界。

在1962年時,曾打過一場短暫邊界戰爭,以中國勝利而結束。

印度在往後的半個世紀,大力加強軍事建設,把全國3分之1的兵力部署到北方,在中印邊界地區的軍力,是中國在該區的4倍。

消息說,在最近的衝突後,印度部署了18萬兵力在邊界。

印度外長週四指出,在那處涉及三國的邊界地區,如果中國單方面改變現狀,這就抵觸印度的利益。

在一場戰爭一觸即發之際,印度也表示願意與中國談判,讓雙方從邊界撤回軍隊。

印度國安顧問也趁著7月底金磚五國在北京舉行會議,而去跟中方協商,對此中方回應督促印方儘快將非法越界人員撤回印度境內。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。