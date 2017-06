By

【KTSF 吳倩妤報導】

印度發射自行研發最重運載火箭,將一顆重超過3噸的通訊衛星送上太空。

外號”肥仔”的運載火箭,週一傍晚在安德拉邦發射升空,火箭高超過120呎,重約640噸,是印度自行研發重量最大的運載火箭。

火箭搭載的通訊衛星重超過3噸,是印度歷來發射過最重的衛星。

總理莫迪祝賀科學家和工作人員指這次成功發射,標誌印度的火箭和衛星技術更進一步,印度期望新的運載火箭有助擴大商業衛星發射業務。

