印度最高法院廢除150多年來禁止同性性行為的法例。

有同性戀者得知裁決後表現激動,擁抱慶祝。最高法院5名法官一致裁定,成年人之間互相同意的性行為不能視作違憲。

印度的同性性行為禁令在1860年代實施,最高刑罰是監禁10年。

德里法院在2009年一度裁定禁令違反基本人權,但裁決在2013年被最高法院推翻,當時法官認為應交由立法機關決定是否廢除或修改相關法例,但政府之後再將案件交回最高法院裁決。

