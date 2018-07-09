東灣警方追緝裸男 疑與多宗不雅露體案有關

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【KTSF 陳嘉琪報導】

東灣多個城市的警方正合力尋找一名男子，懷疑他與最少5宗不雅露體案件有關，疑犯的樣貌被居民拍下。

最新一宗案件發生在7月5號晚上約10點，Pleasanton警方表示，當地有民宅的保安攝影機，拍到畫面上這名全裸的男子，嫌犯右手手臂有葉子及玫瑰紋身，片段中疑犯有不雅行為，警方只是截出其中一個畫面，呼籲民眾提供線索。

照片公開後，佛利蒙市（Fremont）警方表示，他們懷疑畫面這名男子與當地最少4宗不雅露體案有關。

案件發生在6月15日至6月27日，佛利蒙警方指，其中一宗案件，疑犯更非法進入一間民宅，18歲的女事主正在睡覺，後來被疑犯入屋製造的聲音吵醒，事主醒後見到一名全裸的男子對著自己做不雅行為，事主尖叫，驚醒屋內的其他人，疑犯才逃走。

警方相信疑犯是一名白人男子，可能有混血，橄欖色皮膚，咖啡色髒亂短髮，年約20多歲 ，身高為5呎5至5呎6吋，體重大約160磅 ，有這名男子消息的民眾，可以與當地警方聯絡。

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