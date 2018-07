東灣警方追緝裸男 疑與多宗不雅露體案有關

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

東灣多個城市的警方正合力尋找一名男子,懷疑他與最少5宗不雅露體案件有關,疑犯的樣貌被居民拍下。

最新一宗案件發生在7月5號晚上約10點,Pleasanton警方表示,當地有民宅的保安攝影機,拍到畫面上這名全裸的男子,嫌犯右手手臂有葉子及玫瑰紋身,片段中疑犯有不雅行為,警方只是截出其中一個畫面,呼籲民眾提供線索。

照片公開後,佛利蒙市(Fremont)警方表示,他們懷疑畫面這名男子與當地最少4宗不雅露體案有關。

案件發生在6月15日至6月27日,佛利蒙警方指,其中一宗案件,疑犯更非法進入一間民宅,18歲的女事主正在睡覺,後來被疑犯入屋製造的聲音吵醒,事主醒後見到一名全裸的男子對著自己做不雅行為,事主尖叫,驚醒屋內的其他人,疑犯才逃走。

警方相信疑犯是一名白人男子,可能有混血,橄欖色皮膚,咖啡色髒亂短髮,年約20多歲 ,身高為5呎5至5呎6吋,體重大約160磅 ,有這名男子消息的民眾,可以與當地警方聯絡。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。