迪士尼動畫連串閃光或致觀眾癲癇發作（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

迪士尼和Pixar推出的年度動畫片Incredibles 2,上週末上映就打破票房紀錄,可是有人指出,電影裡部分視覺效果,可能導致觀眾身體不適,甚至可能導致部分人士癲癇發作。

Incredibles 2電影裡面,邪惡的Screen Slaver會發出一連串強烈的閃光,去控制人的思想,電影上映之後,有人在社交網站發文表示,在電影院看到這些閃光後感到不適。

迪士尼也罕有地發出警告,表示電影裡面有一連串的閃光效果,對於患有影像敏感癲癇症的人士可能有不良影響。

全國癲癇症基金會收到報告指出,有人在看這部電影時有癲癇反應,舊金山加大UCSF Health研究癲癇症的權威Robert Knowlton醫生表示,因為視覺效果而導致癲癇並不常見。

Knowlton醫生說:”有0.3%到3%的癲癇症患者對光敏感(photosensitive),這不代表他們經常有癲癇症狀,可是如果面對一些視覺上的刺激,可能導致癲癇發作。”

Knowlton醫生表示,沒有癲癇症的人士看到閃光,也可能感到不舒服,包括頭痛和噁心,如果覺得不舒服,應該暫時離開電影院。

另外,醫生也建議看電影時,攜帶可阻擋強光的polarized太陽眼鏡,看是否可以減弱看到閃光而不舒服的狀況。

