迪士尼動畫連串閃光或致觀眾癲癇發作（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

迪士尼和Pixar推出的年度動畫片Incredibles 2，上週末上映就打破票房紀錄，可是有人指出，電影裡部分視覺效果，可能導致觀眾身體不適，甚至可能導致部分人士癲癇發作。

Incredibles 2電影裡面，邪惡的Screen Slaver會發出一連串強烈的閃光，去控制人的思想，電影上映之後，有人在社交網站發文表示，在電影院看到這些閃光後感到不適。

迪士尼也罕有地發出警告，表示電影裡面有一連串的閃光效果，對於患有影像敏感癲癇症的人士可能有不良影響。

全國癲癇症基金會收到報告指出，有人在看這部電影時有癲癇反應，舊金山加大UCSF Health研究癲癇症的權威Robert Knowlton醫生表示，因為視覺效果而導致癲癇並不常見。

Knowlton醫生說：”有0.3%到3%的癲癇症患者對光敏感（photosensitive），這不代表他們經常有癲癇症狀，可是如果面對一些視覺上的刺激，可能導致癲癇發作。”

Knowlton醫生表示，沒有癲癇症的人士看到閃光，也可能感到不舒服，包括頭痛和噁心，如果覺得不舒服，應該暫時離開電影院。

另外，醫生也建議看電影時，攜帶可阻擋強光的polarized太陽眼鏡，看是否可以減弱看到閃光而不舒服的狀況。

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