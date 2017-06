中央任命香港新一屆政府官員 林鄭稱是最理想團隊

By

中國國務院任命香港特區新一屆政府主要官員,3位司長原班過渡,13位局長之中,只有羅致光一人由外界加入政府,香港候任行政長官林鄭月娥形容新班子有心有力有承擔,雖然是舊人,但管治會有新景象。

林鄭月娥率領新班子亮相,3位司長都沒有換人,張建宗擔任政務司司長,財政司司長繼續是陳茂波,袁國強留任律政司司長。

多位常任秘書長轉職問責局長,羅智光領導近117萬公務員,聶德權出掌政制及內地事務局,發展局局長是黃偉綸。

民主黨創黨成員羅致光掌管勞工及福利局,是唯一由政府以外加盟「熱廚房」的局長。

30多年來都任職政府機電部門,一直做到署長的陳帆,以後管運輸及房屋,劉江華、黃錦星及楊偉雄原位留任,梁振英的特首辦主任邱騰華分管商務及經濟。

4位副局長升任局長,陳肇始接替高永文,亦是司局長中唯一女性,楊潤雄接替吳克儉,李家超掌管保安局,班子中最年長、67歲的劉怡翔分管財經事務及庫務局。

他們會在7月1日履新,平均年齡58歲,比上屆班子、年長3歲。

林鄭月娥拒絕評論有沒有原本屬意的人選被中央否決,多次重申司局長是由她提名、中央任命,是最理想的團隊。3位原班過渡的司長,其中律政司司長袁國強的身體狀況備受關注,他強調不影響自己履行職務。

組班兩個多月,最終三司十三局,只有一名主要官員從政府外面找回來,林鄭月娥指不一定換血才有新氣象。

林鄭月娥被多次問到有沒有原本屬意的人選拒絕加入政府,中央又有否否決過她部份提名,她沒有直接回應。

至於5年任期內有沒有人會中途離隊,林鄭月娥未有排除,律政司司長袁國強就是外界盛傳不會做完5年任期的官員,被問到是否落實「一地兩檢」後便會離任,他沒有否認。

帶領新特首口中「不持異議」的財金團隊,陳茂波形容自己的理念和林鄭月娥「不謀而合」。

