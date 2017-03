國稅局經費減削人手 納稅人被查稅機會大減

By

報稅季節又到了,數以千萬計美國民眾即將陸續報稅,大家是否知道,原來被國稅局查稅的機會,已被往年大大減少。

在2016年,被國稅局查稅的人數連續6年下降,僅輕微超出100萬人,對上一年出現這個數字是2004年,而由那時起,美國新增了約3,000萬人。

國稅局表示,被查稅人數減少,原因是國稅局的經費由2010年的122億元,縮減至去年的112億元,同期,國稅局流失了17,000名僱員,當中接近7,000人是查稅專員,目前國稅局僱用約8萬名員工。

國稅局局長John Koskinen表示,經費削減,導致聯邦政府每年損失約40億至80億元稅收。

在2016年,被國稅局查稅的人士,較之前一年減少16%,當中只有0.7%曾與查稅專員面談或書信來往,比率是2003年以來最低。

收入越高的人士,被查稅的機會也越大,申報收入超過20萬元的納稅人中,有1.7%會被國稅局查稅,而申報收入超過100萬元的納稅人中,有5.8%被查稅。

