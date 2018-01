In-N-Out經理年薪平均16萬 媲美高科技員工

By

【KTSF 崔凱橋報導】

近日有一項調查顯示,連鎖快餐店In n Out經理的年薪,比矽谷科技人員的年薪還要高。

加州太陽報(The California Sun)最近的報導指出,連鎖快餐店In-N-Out經理級的年薪可高達16萬元,是快餐業界同類職位年薪的三倍,甚至比起部分在矽谷上班的科技人一族年薪還要高。

In-N-Out入職最低時薪為13元,高過加州最低時薪11元,如果工作表現良好,更有機會晉升為經理,而且不一定要有大學學位。

除了年薪豐厚外,In-N-Out會為員工提供401K計劃、帶薪假期以及醫療保險,兼職員工亦可享有牙科及眼科保險。

職業薪酬分析網站Glassdoor指出,九成的In-N-Out員工在調查訪問中表示,會向朋友推薦In-N-Out的工作,In-N-Out亦在Glassdoor最新發表的最佳工作場所排名第4,排名比科技龍頭Google及Microsoft等公司更要高。

