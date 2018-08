In-N-Out被揭捐款給共和黨 有網民呼籲杯葛

By

【KTSF 江良慧報導】

總部設於南加州Irvine市的漢堡包連鎖店In-N-Out,一直擁有很多忠實的支持者,不過,近日社交網Twitter上就出現了一股呼籲杯葛In-N-Out的活動,原因是有人發現,In-N-Out向加州的共和黨捐款25,000元。

捐款的消息傳出後,Twitter上開始有用戶抗議,不少人都發推文,表示支持杯葛行動,並加上#BoycottInNOut。

他們都表示,不滿In-N-Out支持共和黨,其中一段推文說,數以萬元計捐給加州共和黨,是時候杯葛In-N-Out,等特朗普和他的親信支持這些怪胎。

也有人說,享受在寓所三里外買外賣的方便,不過,他們不會再賺到他的錢。

有人就說,捐款給共和黨等同與特朗普以及他的偏執同一陣線,所以將會杯葛。

不過,也有人指杯葛的人愚蠢,因為In-N-Out也有捐款給民主黨,以及一些慈善機構。

有人則揶揄加州所有人都是民主黨,說他們全部不光顧等於較少人排隊。

有人甚至說會坐飛機來加州,買一些他們的漢堡包,說怎能夠埋怨他們捐款給一個支持商業和支持減稅的政黨。

但支持最低生活工資的人,可能就要繼續光顧In-N-Out,因為公司向USA Today證實,他們的分店經理,年薪可以高達6位數字,而灣區有In-N-Out分店聘請僱員,時薪有16元。

