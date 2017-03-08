電話行騙案去年飆升 損失金額達7.4億（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

聯邦貿易委員會公佈的最新數據顯示，去年全國發生約300萬宗詐騙案，損失金額達7.44億元，超過七成受害人是經電話受騙，當中假冒他人的詐騙案大幅上升。

聯邦貿易委員會根據消費者的投訴紀錄統計，發現冒名詐騙案去年大幅增加，全國一共有40萬幾宗超越了身份盜竊騙案，當中最多是追債騙案，有86萬宗 。

冒名騙案是指騙徒冒充政府官員或電腦技術員，以各種理由要求事主匯錢，當中很多騙徒冒充IRS稅務局官員，打電話指事主欠稅，要求受害人馬上電匯金錢交稅，而這類騙案的目標主要是軍人。

在加州去年就發生3.7萬宗這類騙案，數目僅次於電話服務騙案和追債騙案，當局呼籲民眾若碰上詐騙案，一定要報警，告訴可信賴的人，或可上網投訴，網址是http://FTC.gov/complaint。

提醒民眾，政府官員不會透過打電話要求民眾匯錢。

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