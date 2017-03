電話行騙案去年飆升 損失金額達7.4億（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

聯邦貿易委員會公佈的最新數據顯示,去年全國發生約300萬宗詐騙案,損失金額達7.44億元,超過七成受害人是經電話受騙,當中假冒他人的詐騙案大幅上升。

聯邦貿易委員會根據消費者的投訴紀錄統計,發現冒名詐騙案去年大幅增加,全國一共有40萬幾宗超越了身份盜竊騙案,當中最多是追債騙案,有86萬宗 。

冒名騙案是指騙徒冒充政府官員或電腦技術員,以各種理由要求事主匯錢,當中很多騙徒冒充IRS稅務局官員,打電話指事主欠稅,要求受害人馬上電匯金錢交稅,而這類騙案的目標主要是軍人。

在加州去年就發生3.7萬宗這類騙案,數目僅次於電話服務騙案和追債騙案,當局呼籲民眾若碰上詐騙案,一定要報警,告訴可信賴的人,或可上網投訴,網址是http://FTC.gov/complaint。

提醒民眾,政府官員不會透過打電話要求民眾匯錢。

