KTSF 26台5月7日轉移訊號 觀眾需重新掃瞄電視頻道（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

本台將於5月7號轉移訊號,使用天線接收本台的觀眾,可能需要重新掃瞄頻道,才收到KTSF新聞的訊號,如果想確保能繼續收看本台,應該怎樣做呢?

大家可以在電視遙控器上按下Menu,選擇Channel,某些遙控器的Channel選項是隱藏在Setup裡面,確認Channel Source的選擇是天線Antenna,然後選擇Find Channel,有些遙控器是Auto Tuning。

當按下選項後﹐電視機便會自動操作尋找頻道,操作完畢後﹐便可以繼續收看KTSF。

每部電視設定都不一樣,大家要根據家中電視的說明書,去找出重新掃瞄頻道的方法。

至於Comcast/Xfinity用戶,請調校至8號或1026號台收看,708號將停止播放本台節目。

有線或衛星訊號用戶無需作任何改動,你仍舊會在原有的頻道中,收看KTSF。

KTSF市場部總監何紹堂說:”到了5月7日,我們的發射塔就會去了南灣,同時在北灣Marin縣都有發射塔,換句話說,由南至北,北至南都有本台訊號,基本上來講應該比以前更好,更多人會收到本台,有些現在收不到的,將來可能收得更清楚。”

如果你在訊號轉移後,在接收本台上有更多疑問,請致電(415) 528-6032,或發電郵至scan@ktsftv.com查詢。

