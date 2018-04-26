KTSF 26台5月7日轉移訊號 觀眾需重新掃瞄電視頻道（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

本台將於5月7號轉移訊號，使用天線接收本台的觀眾，可能需要重新掃瞄頻道，才收到KTSF新聞的訊號，如果想確保能繼續收看本台，應該怎樣做呢？

大家可以在電視遙控器上按下Menu，選擇Channel，某些遙控器的Channel選項是隱藏在Setup裡面，確認Channel Source的選擇是天線Antenna，然後選擇Find Channel，有些遙控器是Auto Tuning。

當按下選項後﹐電視機便會自動操作尋找頻道，操作完畢後﹐便可以繼續收看KTSF。

每部電視設定都不一樣，大家要根據家中電視的說明書，去找出重新掃瞄頻道的方法。

至於Comcast/Xfinity用戶，請調校至8號或1026號台收看，708號將停止播放本台節目。

有線或衛星訊號用戶無需作任何改動，你仍舊會在原有的頻道中，收看KTSF。

KTSF市場部總監何紹堂說：”到了5月7日，我們的發射塔就會去了南灣，同時在北灣Marin縣都有發射塔，換句話說，由南至北，北至南都有本台訊號，基本上來講應該比以前更好，更多人會收到本台，有些現在收不到的，將來可能收得更清楚。”

如果你在訊號轉移後，在接收本台上有更多疑問，請致電(415) 528-6032，或發電郵至scan@ktsftv.com查詢。

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