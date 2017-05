憂移民身分被公開 舊金山申領糧食券人數減（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

有不少持CalFresh糧食券的灣區移民,因為擔心移民身分被公開,而退出糧食券計劃,舊金山社會福利部門和舊金山及Marin縣食物庫重申,當局不會向移民局透露任何申請者資料,並呼籲合資格的民眾申請。

CalFresh是一項由聯邦資助,為低收入人士而設的營養補助計劃,舊金山社會福利部門表示,由今年年初至今,在舊金山退出CalFresh糧食券計劃的人數大幅增加,過去兩個月就有近大約300多人退出,另外,對比去年同期,非公民申請者亦都大幅減少,由去年的570名申請人,減少到今年的480人。

人力服務局行政主任Trent Rhorer說:”這是一個很糟糕的趨勢,顯示首都華盛頓和總統發出的訊息,開始令申請人畏懼。”

在華裔社區亦都流傳很多謠言,令到很多人不敢申請糧食券。



東北醫療中心社工張妙梨(Shirley Chiang)說:”有很多人不想申請,因為他們首先擔心會影響到擔保人,因為他們是新移民,擔心一旦申請了,日後會向擔保人追數,有人擔心申請後出境,不能再入境,很多人又擔心日後一些新法例,申請後又擔心影響將來入籍身份及擔保家人過程等,所以很多顧忌,我最主要的訊息是,不需要怕,目前所有有關法例都沒有改變,大家盡量可以放心申請。”

當局重申不會向移民局透露任何CalFresh糧食券持有人的移民身份資料,在申請綠卡和入籍時,也不需要申報是否領取CalFresh。

CalFresh糧食券計劃為低收入人士和家庭提供每月近200至600多元的食物援助,目前有5萬名舊金山居民受惠。

