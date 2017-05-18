憂移民身分被公開 舊金山申領糧食券人數減（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

有不少持CalFresh糧食券的灣區移民，因為擔心移民身分被公開，而退出糧食券計劃，舊金山社會福利部門和舊金山及Marin縣食物庫重申，當局不會向移民局透露任何申請者資料，並呼籲合資格的民眾申請。

CalFresh是一項由聯邦資助，為低收入人士而設的營養補助計劃，舊金山社會福利部門表示，由今年年初至今，在舊金山退出CalFresh糧食券計劃的人數大幅增加，過去兩個月就有近大約300多人退出，另外，對比去年同期，非公民申請者亦都大幅減少，由去年的570名申請人，減少到今年的480人。

人力服務局行政主任Trent Rhorer說：”這是一個很糟糕的趨勢，顯示首都華盛頓和總統發出的訊息，開始令申請人畏懼。”

在華裔社區亦都流傳很多謠言，令到很多人不敢申請糧食券。



東北醫療中心社工張妙梨（Shirley Chiang）說：”有很多人不想申請，因為他們首先擔心會影響到擔保人，因為他們是新移民，擔心一旦申請了，日後會向擔保人追數，有人擔心申請後出境，不能再入境，很多人又擔心日後一些新法例，申請後又擔心影響將來入籍身份及擔保家人過程等，所以很多顧忌，我最主要的訊息是，不需要怕，目前所有有關法例都沒有改變，大家盡量可以放心申請。”

當局重申不會向移民局透露任何CalFresh糧食券持有人的移民身份資料，在申請綠卡和入籍時，也不需要申報是否領取CalFresh。

CalFresh糧食券計劃為低收入人士和家庭提供每月近200至600多元的食物援助，目前有5萬名舊金山居民受惠。

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