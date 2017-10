特朗普移民政策令阿拉米達縣內人心惶惶（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

東灣阿拉米達縣(Alameda)衛生部發表報告指,聯邦政府提出的移民政策改革 ,不單令到縣內市民人心惶惶,部份人因而有情緒問題,更有居民因為怕自己的移民狀態被公開,而不敢使用縣政府的醫療設施。

衛生部門發表的報告指,縣內超過525,000人是移民,特朗普政府提出的移民改革在縣內產生四大問題,分別帶來恐慌壓力、家庭被逼分離、公眾因為移民身分的問題,而不敢報案,以及不敢參與政府提供的服務,怕會暴露自己的居留狀態。

以上的種種原因,間接或直接都會影響縣內居民的健康。

阿拉米達縣衛生部Muntu Davis醫生說:”我們見到移民政策議論紛紛,令市民不敢做保持健康所需的事,不僅影響個人,也影響其身邊人、鄰居及朋友等,個人不健康,身邊人也承受壓力,彼此形成循環。”

阿拉米達縣議員陳煥英重申,縣政府是歡迎所有身份的移民,絕不會因為你是有證或無證移民,而影響能夠享受的服務,縣政府亦不能夠對聯邦執法部門公開有關的資料。

陳煥英說:”現在已一片恐慌,就算法例仍未改變太多,我認為聯邦政府部份人有意製造恐慌,逼人自動離境,或不敢去尋求公共服務。”

陳煥英表示,未來的日子,將會聯同其他議員及縣府的其他部門,想出更多辦法去協助縣內的移民。

