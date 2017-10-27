特朗普移民政策令阿拉米達縣內人心惶惶（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

東灣阿拉米達縣（Alameda）衛生部發表報告指，聯邦政府提出的移民政策改革 ，不單令到縣內市民人心惶惶，部份人因而有情緒問題，更有居民因為怕自己的移民狀態被公開，而不敢使用縣政府的醫療設施。

衛生部門發表的報告指，縣內超過525,000人是移民，特朗普政府提出的移民改革在縣內產生四大問題，分別帶來恐慌壓力、家庭被逼分離、公眾因為移民身分的問題，而不敢報案，以及不敢參與政府提供的服務，怕會暴露自己的居留狀態。

以上的種種原因，間接或直接都會影響縣內居民的健康。

阿拉米達縣衛生部Muntu Davis醫生說：”我們見到移民政策議論紛紛，令市民不敢做保持健康所需的事，不僅影響個人，也影響其身邊人、鄰居及朋友等，個人不健康，身邊人也承受壓力，彼此形成循環。”

阿拉米達縣議員陳煥英重申，縣政府是歡迎所有身份的移民，絕不會因為你是有證或無證移民，而影響能夠享受的服務，縣政府亦不能夠對聯邦執法部門公開有關的資料。

陳煥英說：”現在已一片恐慌，就算法例仍未改變太多，我認為聯邦政府部份人有意製造恐慌，逼人自動離境，或不敢去尋求公共服務。”

陳煥英表示，未來的日子，將會聯同其他議員及縣府的其他部門，想出更多辦法去協助縣內的移民。

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