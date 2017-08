暫緩遞解無證兒童計劃實施5年 移民團體憂政策會被撤銷（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

在奧巴馬總統在任時實施的DACA暫緩遞解無證兒童計劃踏入第5週年,不過很多移民人士擔心這項政策的未來。

​移民權益組織週二在舊金山集會,聲援保留DACA計劃,美國亞裔民權促進會 都有份參與。

亞裔民權促進會發言人李偉說:”我們希望保留這項政策,讓無證人士在國內生活得有尊嚴和尊重,DACA有對此有些幫助,我們亦會尋求長遠計劃。”

家人來自墨西哥的Cintia Davila是DACA受惠者之一,她說雖然目前仍獲居留許可,但是她非常害怕有一天會被遞解出境。

Davila說:”我仍在恐懼之中,不知甚麼事會發生,不知我的許可會否被撤銷,所以我認為必須發聲。”

目前DACA計劃仍然生效,而且特朗普總統早前亦提過會保留DACA,不過一些州的司法部長曾要求特朗普撤消DACA,否則將會提出法律訴訟。

有移民很擔心一旦特朗普日後反口取消DACA,很多自幼隨父母來美國非法居留的人士,可能面臨遞解。

DACA容許這些無證人士暫緩遞解,每兩年更新一次,並有機會申請工作許可,自從DACA在2012年實施後,加州有超過22萬人受惠。

