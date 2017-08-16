暫緩遞解無證兒童計劃實施5年 移民團體憂政策會被撤銷（視頻）

【KTSF 郭柟報導】
在奧巴馬總統在任時實施的DACA暫緩遞解無證兒童計劃踏入第5週年，不過很多移民人士擔心這項政策的未來。
移民權益組織週二在舊金山集會，聲援保留DACA計劃，美國亞裔民權促進會 都有份參與。
亞裔民權促進會發言人李偉說：”我們希望保留這項政策，讓無證人士在國內生活得有尊嚴和尊重，DACA有對此有些幫助，我們亦會尋求長遠計劃。”
家人來自墨西哥的Cintia Davila是DACA受惠者之一，她說雖然目前仍獲居留許可，但是她非常害怕有一天會被遞解出境。
Davila說：”我仍在恐懼之中，不知甚麼事會發生，不知我的許可會否被撤銷，所以我認為必須發聲。”
目前DACA計劃仍然生效，而且特朗普總統早前亦提過會保留DACA，不過一些州的司法部長曾要求特朗普撤消DACA，否則將會提出法律訴訟。
有移民很擔心一旦特朗普日後反口取消DACA，很多自幼隨父母來美國非法居留的人士，可能面臨遞解。
DACA容許這些無證人士暫緩遞解，每兩年更新一次，並有機會申請工作許可，自從DACA在2012年實施後，加州有超過22萬人受惠。
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