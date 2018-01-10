移民局掃蕩7-11便利店 搜捕無證移民員工

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聯邦移民及海關執法局（USICE）週三清晨突擊搜查全美多間7-11便利店，查核員工的移民身分，為特朗普總統入主白宮後，最大型的一次移民掃蕩行動。

這次行動遍及全美上百間7-11便利店，共有21人被扣查，他們都是懷疑非法居留美國被捕，而7-11便利店有可能因為聘用無證移民而面臨刑事起訴或罰款。

自特朗普入主白宮後，涉及無證移民遞解出境的拘捕數字急升40％，週三的掃蕩行動，似乎打開了特朗普取締無證移民的新渠道。

聯邦移民及海關執法局官員Derek Benner說，週三是局方首次推行這類掃蕩行動，未來還陸續有來，也為僱主作出警示。

在南加州洛杉磯的韓國埠，有7名移民局探員乘坐沒有移民局標示的汽車，抵達一間7-11便利店並入內搜查，分店需要關閉20分鐘，當時店內只有一名店員，他持有有效綠卡，探員對顧客說，便利店要短暫關閉進行搜查，抵達送貨的司機也被指示在停車場等候。

該間便利店的經理正身處孟加拉，而店主則透過電話指示店員收下探員送交的文件，探員說下週二會再來，檢視聘用文件，然後再決定是否展開刑事調查。

總部位於德克薩斯州Irving市的7-11便利店表示，所有招聘和核實工作身分的事宜，全部由分店東主負責。

7-11便利店在全美設有8,600多間分店，早前曾有分店東主因為違反僱用條例，而被7-11便利店結束聯營協議。

在美國，非法僱用無證移民很少會被檢舉，原因是調查費時，而且違例僱主往往很難入罪，因為他們可以辯稱是因為僱員或中介人提供假工作證而受騙，而僱主面臨的罰款，往往被他們視為經營成本的一部分。

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