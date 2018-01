移民局掃蕩7-11便利店 搜捕無證移民員工

By

【KTSF】

聯邦移民及海關執法局(USICE)週三清晨突擊搜查全美多間7-11便利店,查核員工的移民身分,為特朗普總統入主白宮後,最大型的一次移民掃蕩行動。

這次行動遍及全美上百間7-11便利店,共有21人被扣查,他們都是懷疑非法居留美國被捕,而7-11便利店有可能因為聘用無證移民而面臨刑事起訴或罰款。

自特朗普入主白宮後,涉及無證移民遞解出境的拘捕數字急升40%,週三的掃蕩行動,似乎打開了特朗普取締無證移民的新渠道。

聯邦移民及海關執法局官員Derek Benner說,週三是局方首次推行這類掃蕩行動,未來還陸續有來,也為僱主作出警示。

在南加州洛杉磯的韓國埠,有7名移民局探員乘坐沒有移民局標示的汽車,抵達一間7-11便利店並入內搜查,分店需要關閉20分鐘,當時店內只有一名店員,他持有有效綠卡,探員對顧客說,便利店要短暫關閉進行搜查,抵達送貨的司機也被指示在停車場等候。

該間便利店的經理正身處孟加拉,而店主則透過電話指示店員收下探員送交的文件,探員說下週二會再來,檢視聘用文件,然後再決定是否展開刑事調查。

總部位於德克薩斯州Irving市的7-11便利店表示,所有招聘和核實工作身分的事宜,全部由分店東主負責。

7-11便利店在全美設有8,600多間分店,早前曾有分店東主因為違反僱用條例,而被7-11便利店結束聯營協議。

在美國,非法僱用無證移民很少會被檢舉,原因是調查費時,而且違例僱主往往很難入罪,因為他們可以辯稱是因為僱員或中介人提供假工作證而受騙,而僱主面臨的罰款,往往被他們視為經營成本的一部分。

