舊金山移民關注組織舉行移民家庭日慶祝活動（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

週一是舊金山一年一度的移民家庭日,多個移民關注組在市府舉行小型慶祝活動,並與市參事會面。

舊金山多個移民權益關注組利用不同語言的歌舞,慶祝移民家庭日,舊金山市長麥法恩亦有出席,他再一次保證,會全力保護市內所有移民。

麥法恩說:”不論你聽到白宮的任何消息,舊金山堅決維持庇護城市政策,我們成為庇護城市,亦有悠久歷史,舊金山永不會退縮。”

2006年,市內共13間移民權益機構合作,成立一個名為舊金山移民法律教育網絡的聯會,簡稱SFILEN,包括有華人權益促進會及亞太法律援助中心等,為移民提供法律援助外,亦會互相交流,商討如何應對移民政策的轉變,週一所有機構都聚首一堂,介紹他們提供的服務。

小型慶祝會完結後,不同機構的代表分別與各位市參事會面,希望他們知道移民社區的擔憂,並繼續支持移民。

華人權益促進會見的是市參事余鼎昂,他們指,當中會談到非公民在特定方面的投票權。

舊金山校區有3分之1的學生都是來自移民家庭,2016年,選民投票通過讓非公民有權投票,選出聯合校區的委員,至今仍然未有確實的推進方案。

華人權益促進會馮弘美說:”我們現在是跟余鼎昂,通過他的辦公室與領導,提出一個實施的方案,我們希望方案可以為我們的移民社區及家庭,提供更多語言方面的援助。”

華促會指,方案還包括如何確保非公民投票用的個人資料,不會提供給聯邦政府等。

