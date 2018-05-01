舊金山移民關注組織舉行移民家庭日慶祝活動（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

週一是舊金山一年一度的移民家庭日，多個移民關注組在市府舉行小型慶祝活動，並與市參事會面。

舊金山多個移民權益關注組利用不同語言的歌舞，慶祝移民家庭日，舊金山市長麥法恩亦有出席，他再一次保證，會全力保護市內所有移民。

麥法恩說：”不論你聽到白宮的任何消息，舊金山堅決維持庇護城市政策，我們成為庇護城市，亦有悠久歷史，舊金山永不會退縮。”

2006年，市內共13間移民權益機構合作，成立一個名為舊金山移民法律教育網絡的聯會，簡稱SFILEN，包括有華人權益促進會及亞太法律援助中心等，為移民提供法律援助外，亦會互相交流，商討如何應對移民政策的轉變，週一所有機構都聚首一堂，介紹他們提供的服務。

小型慶祝會完結後，不同機構的代表分別與各位市參事會面，希望他們知道移民社區的擔憂，並繼續支持移民。

華人權益促進會見的是市參事余鼎昂，他們指，當中會談到非公民在特定方面的投票權。

舊金山校區有3分之1的學生都是來自移民家庭，2016年，選民投票通過讓非公民有權投票，選出聯合校區的委員，至今仍然未有確實的推進方案。

華人權益促進會馮弘美說：”我們現在是跟余鼎昂，通過他的辦公室與領導，提出一個實施的方案，我們希望方案可以為我們的移民社區及家庭，提供更多語言方面的援助。”

華促會指，方案還包括如何確保非公民投票用的個人資料，不會提供給聯邦政府等。

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