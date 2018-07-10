特朗普政府趕在限期前 安排被拆散無證家庭團聚

By

【KTSF】

特朗普政府週二趕在限期前，安排在邊界被扣查的非法入境者與年幼子女團聚，這些非法入境者因為面臨刑事起訴被關閘，被迫與年幼子女分離。

在密歇根州Grand Rapids市，來自洪都拉斯的兩名女童和一名男童在當局安排下，於當地的移民海關執法中心與各自的父親團聚，他們被拆散已差不多3個月。

移民律師Abril Valdes說，3名父親看到子女立即擁抱他們，對他們說已沒事了，今後不會再分開。

聯邦司法部說，週二限期前，將有50名年齡在5歲以下的幼童與父母重聚。

特朗普政府早前對非法入境者實施零容忍政策，導致有不少家庭在美墨邊界被迫分開拘押，之後聖地牙哥一名聯邦法官頒令，所有5歲以下的無證兒童，必須在週二或以前與父母團聚，其他年歲的無證兒童，也必須在7月26日前與父母團聚，這批兒童為數有2,000多人。

特朗普政府的律師稍早對法官稱，當局無法在限期前，讓20名5歲以下的兒童與父母團聚，因為當局仍在追查這些父母的下落，未知他們是否已被遞解出境，或是已在美國獲釋。

另外，在洛杉磯市的一名聯邦法官，否決了特朗普政府希望延長扣查無證家庭的要求，早前有法院裁決，非法入境的兒童不可被扣查超過20天，法官週一拒絕對有關裁決作出修訂。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。