特朗普政府趕在限期前 安排被拆散無證家庭團聚

【KTSF】

特朗普政府週二趕在限期前,安排在邊界被扣查的非法入境者與年幼子女團聚,這些非法入境者因為面臨刑事起訴被關閘,被迫與年幼子女分離。

在密歇根州Grand Rapids市,來自洪都拉斯的兩名女童和一名男童在當局安排下,於當地的移民海關執法中心與各自的父親團聚,他們被拆散已差不多3個月。

移民律師Abril Valdes說,3名父親看到子女立即擁抱他們,對他們說已沒事了,今後不會再分開。

聯邦司法部說,週二限期前,將有50名年齡在5歲以下的幼童與父母重聚。

特朗普政府早前對非法入境者實施零容忍政策,導致有不少家庭在美墨邊界被迫分開拘押,之後聖地牙哥一名聯邦法官頒令,所有5歲以下的無證兒童,必須在週二或以前與父母團聚,其他年歲的無證兒童,也必須在7月26日前與父母團聚,這批兒童為數有2,000多人。

特朗普政府的律師稍早對法官稱,當局無法在限期前,讓20名5歲以下的兒童與父母團聚,因為當局仍在追查這些父母的下落,未知他們是否已被遞解出境,或是已在美國獲釋。

另外,在洛杉磯市的一名聯邦法官,否決了特朗普政府希望延長扣查無證家庭的要求,早前有法院裁決,非法入境的兒童不可被扣查超過20天,法官週一拒絕對有關裁決作出修訂。

